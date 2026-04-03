Инвестиции в торговую недвижимость выросли в пять раз

В первом квартале 2026 года инвестиции в торговую недвижимость России достигли рекорда, составив 62 млрд руб., что в 5,5 раз превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные CORE.XP.

В целом, инвестиции в коммерческую недвижимость сократились на 18%, однако торговый сегмент показал значительный рост. CORE.XP оценивает долю вложений в торговые центры по итогам первого кварталав 39% (+34 п. п. год к году). В последний раз этот показатель поднимался выше 20% пять лет назад.

Это увеличение связано с крупными сделками, а также с изменениями в предпочтениях инвесторов, ориентированных на объекты с устойчивым денежным потоком и понятной операционной моделью. Эксперты отмечают, что высокие вложения в торговые центры стали возможны благодаря снижению ключевой ставки, что делает вложения в недвижимость более привлекательными. Многие инвесторы предпочитают активы с ясным трафиком и арендным потоком, а такие объекты, как зрелые торговые центры, становятся более интересными по сравнению с другими типами коммерческой недвижимости. Это также связано с поиском альтернативных инвестиций на фоне общего снижения доходности других классов активов.

Однако на рынке наблюдается и другая тенденция — многие владельцы торговых центров вынуждены продавать свои объекты из-за финансовых проблем и высокой нагрузки по кредитам. Прогнозируется, что в 2026 году в стране может поменяться около 50−60 владельцев торговых комплексов, что также способствует росту объема сделок в этом сегменте. Общие вложения в торговую недвижимость могут составить 90−100 млрд руб., что будет составлять около 15% от всех коммерческих инвестиций.

Ранее специалисты консалтинговой компании Nikoliers спрогнозировали, что к концу 2027 года в Москве и Подмосковье будет введено около 512 тыс. м2 торговых площадей — в шесть раз больше год к году.