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29.11.2023 в 15:50

Российскому аналогу «Евровидения» пока не придумали название

Наименование «Интервидение» считается рабочим

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Название музыкального конкурса «Интервидение» — рабочее. Финальный вариант наименования ещё не придуман, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, слова которой передаёт «Интерфакс».

«Я кстати о названии скажу, он [гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст] упомянул название рабочее, потому что название будет придумано. Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать», — сказала Любимова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Министр отметила, что главной задачей конкурса станет привлечение всех стран. «Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных [стран]. Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру», — подчеркнула Любимова.

В ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме Любимова предложила создать аналог музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение».

Глава «Первого канала», представляя инициативу, заявил, что конкурс планируется проводить ежегодно, начиная со следующего года.

В июне Россия предложила Китаю создать евразийский аналог кинопремии «Оскар». 16 ноября режиссёр Никита Михалков сообщил, что премию Евразийской киноакадемии могут начать вручать в 2024 году.

Евровидение Россия «Интервидение» музыкальный конкурс песенный конкурс
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