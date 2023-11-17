Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
PRonline
Алексей Парфун

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.11.2023 в 13:48

В России запустят аналог музыкального конкурса «Евровидение»

Он будет называться «Интервидение». В конкурсе смогут принять участие музыканты из всех стран

4

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать аналог музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение», передаёт «Интерфакс» со встречи с главами официальных зарубежных делегаций
на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«РФ в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение"», — сказала Любимова.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, представляя инициативу, заявил, что конкурс планируется провести в следующем году, а в будущем — проводить ежегодно.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — пояснил Эрнст.

Глава «Первого канала» отметил, что конкурс будет судить национальное жюри. Также планируется организовать постоянно действующий оргкомитет, который определит правила конкурса.

В июне Россия предложила Китаю создать евразийский аналог кинопремии «Оскар». 16 ноября режиссёр Никита Михалков сообщал, что премию Евразийской киноакадемии могут начать вручать в 2024 году.

Константин Эрнст Евровидение Ольга Любимова «Интервидение»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.