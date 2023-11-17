В России запустят аналог музыкального конкурса «Евровидение»

Министр культуры Ольга Любимова предложила создать аналог музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение», передаёт «Интерфакс» со встречи с главами официальных зарубежных делегаций

на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«РФ в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение"», — сказала Любимова.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, представляя инициативу, заявил, что конкурс планируется провести в следующем году, а в будущем — проводить ежегодно.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — пояснил Эрнст.

Глава «Первого канала» отметил, что конкурс будет судить национальное жюри. Также планируется организовать постоянно действующий оргкомитет, который определит правила конкурса.

В июне Россия предложила Китаю создать евразийский аналог кинопремии «Оскар». 16 ноября режиссёр Никита Михалков сообщал, что премию Евразийской киноакадемии могут начать вручать в 2024 году.