Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) сообщила о технической ошибке при расчете объема сегмента Out of Home (OOH) за первое полугодие и девять месяцев 2026 года. Из-за нее оказалась занижена оценка объема сегмента и рекламного рынка в целом. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации.

Как пояснил вице-президент АКАР и сопредседатель совета экспертов ассоциации Сергей Веселов, при расчете показателей за январь — сентябрь эксперты использовали некорректную базу за первый квартал 2025 года — 24 млрд руб. вместо 26 млрд руб. Последняя цифра учитывала перераспределение рекламных бюджетов между кварталами, проведенное рабочей группой под руководством Андрея Березкина по итогам 2025 года.

В результате АКАР пересмотрела оценку объема сегмента OOH за первое полугодие 2026 года с ранее опубликованного показателя до 57,5−58,5 млрд руб., а за январь — сентябрь — до 87,5−88,5 млрд руб. Объем российского рекламного рынка за эти периоды также скорректирован: до 450−455 млрд руб. и 723−728 млрд руб. соответственно. При этом ассоциация подтвердила рост сегмента OOH на 9% год к году. Показатели подсегмента наружной рекламы остались без изменений.

Веселов отметил, что ошибка была допущена в условиях жестких временных ограничений. По его словам, Совет экспертов благодарен представителям индустрии, которые обратили внимание на некорректность расчетов, и готов открыто признавать подобные ошибки.

В АКАР также сообщили о планах по итогам 2026 года представить поквартальную разбивку объемов рекламных бюджетов и динамики основных сегментов рынка за несколько последних лет. Это должно повысить прозрачность оценки рекламного рынка.

25 ноября АКАР представила исследование рекламного рынка, оценив его рост в 6% по итогам девяти месяцев 2026 года.