Юмор оказался самым эффективным способом сделать рекламу запоминающейся для российской аудитории. Так ответили 26% участников опроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Buzzoola, входящей в МТС Ads.

На втором месте — эмоциональная и необычная реклама: оба варианта назвали по 15% респондентов. Полезную рекламу запоминают 14%, красивую — 13%.

Реже всего участники исследования отмечали ролики с известными людьми и часто повторяющуюся рекламу — по 8%. Таким образом, отмечают эксперты, частота контакта с рекламным сообщением не обязательно обеспечивает его запоминаемость: для аудитории важнее эмоциональная или творческая составляющая.

Главным каналом запоминания рекламы стали видеосервисы — их назвали 53% опрошенных. Сайты и приложения набрали 16%, телевидение — 10%, социальные сети — 8%. Мессенджеры и наружную рекламу отметили по 7% участников исследования.

Среди элементов рекламных роликов чаще всего запоминают музыку и джинглы — 22% ответов. Товар отметили 17% респондентов, персонажа, изображение и сам бренд — по 15%, слоган — 9%, скидку — 8%. При этом узнавать бренд аудитории чаще всего помогает звук или музыка: этот вариант выбрали 34% опрошенных. Еще 23% ориентируются на логотип, 16% — на фирменные цвета и дизайн.

Ранее Sostav разбирался, почему мы помним старую рекламу лучше новой.