Роскомнадзор оценил объем «белой» интернет-рекламы за 2024 год

В 2024 году рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) данные о размещениях на общую сумму 858,6 млрд руб., что на 35% выше показателя 2023 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе сессии «Российский рынок интернет-рекламы» на ПМЭФ-2025. Его слова приводят «Ведомости».

Логунов уточнил, что в ЕРИР передали данные 1,3 млн рекламодателей. Больше всего на интернет-рекламу потратили рекламодатели из сфер торговли (219,6 млрд руб., доля — 26,8%), ИТ (148,1 млрд руб., 18,1%) и финансов со страхованием (87,5 млрд руб., 10,7%). 60,1% медиабюджетов пришлось на крупные компании. На физлиц, ИП, микро-, малые и средние компании — 39,9%.

Основными платформами для размещения рекламы в соцсетях стали VK и Telegram — на фоне ухода иностранных игроков с российского рынка. Замруководителя РКН отметил, что это связано с «ответственным отношением рекламодателей к распространению рекламы».

С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими и нежелательными в РФ, включая Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). За нарушение грозят штрафы — до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Ранее размещенные рекламные интеграции в запрещенных соцсетях также подпадут под действие закона, подчеркнул Логунов. «Мы не считаем, что интеграция когда-то там была, мы считаем факт распространения», — резюмировал он.

О необходимости удаления креативов из Instagram спросил у Логунова представитель АБА Петро Шекшеев. «Если креатив висит, значит, есть реклама. С 1 сентября это размещение будет считаться рекламой в запрещенной соцсети и будет караться» — ответил замглавы РКН.

