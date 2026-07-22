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22.07.2026 в 06:10

Intel готовит новую волну увольнений в подразделении дата-центров

За два года компания уже сократила около 40 тыс. сотрудников

Intel планирует очередной раунд сокращений в подразделении Data Center Group, отвечающем за решения для центров обработки данных. Компания не раскрывает, сколько сотрудников попадут под увольнение, однако подтверждает, что изменения являются частью программы по повышению эффективности и адаптации бизнеса к долгосрочным задачам.

За последние два года штат Intel сократился примерно на 40 тыс. человек — с 125 тыс. сотрудников в конце 2023 года до 85 тыс. к концу 2025-го. Новые увольнения продолжат курс на оптимизацию структуры компании и концентрацию ресурсов на ключевых направлениях развития.

Сокращения могут затронуть Орегон — один из крупнейших производственных и исследовательских центров Intel. За последний год численность персонала в штате уже снизилась с 23 тыс. до 20,2 тыс. человек, а ранее компания объявила о дополнительных 3,2 тыс. увольнений.

Реструктуризация проходит на фоне восстановления отдельных направлений бизнеса. Intel фиксирует рост спроса на процессоры для дата-центров, а также развивает контрактное производство чипов и технологии их упаковки. Компания рассчитывает укрепить позиции на рынке полупроводников, где конкуренция усиливается из-за стремительного развития искусственного интеллекта и давления со стороны Nvidia и AMD.

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