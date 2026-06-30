Intel делает ставку на ИИ для возвращения в лидеры рынка

Intel пытается вернуть утраченные позиции на рынке полупроводников, сделав искусственный интеллект ключевым направлением своего развития. Как пишет The New York Times, с приходом на пост генерального директора Лип-Бу Тана в марте 2025 года рыночная капитализация компании выросла более чем втрое и достигла около $650 млрд.

Дополнительную поддержку Intel оказало правительство США, которое приобрело 10% акций компании в рамках программы развития национального производства полупроводников. Это помогло производителю укрепить сотрудничество с Nvidia, Google, Apple и Terafab, однако часть соглашений зависит от успешного запуска нового техпроцесса 14A.

Параллельно Intel проводит масштабную реструктуризацию. Компания сократила штат почти со 109 тыс. до 78,5 тыс. сотрудников, сосредоточившись на разработке и производстве микросхем. При этом подразделение, отвечающее за решения для дата-центров и искусственного интеллекта, показало рост квартальной выручки на 22%.

Несмотря на позитивную динамику, Intel остается убыточной: квартальный убыток составил $3,7 млрд, а компания продолжает уступать долю рынка серверных процессоров AMD и решениям на архитектуре Arm. По оценке руководства, полноценное восстановление бизнеса может занять не менее пяти лет и будет зависеть от дальнейшего роста рынка ИИ и реализации производственной стратегии.