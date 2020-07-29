Instagram переманивает блогеров из TikTok на новую платформу

Социальная сеть Instagram переманивает популярных пользователей из TikTоk на свою новую платформу Reels. За привлечение подписчиков компания готова платить. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что пользователи китайской соцсети TikTоk с миллионами подписчиков смогут получить «сотни тысяч долларов». Для этого достаточно перейти в Instagram Reels и перевести свою аудиторию в этот сервис.

Представитель Instagram Сарисса Троуэр подтвердила, что компания обращалась к нескольким популярным блогерами, но информации о вознаграждениях не уточнила. Троуэр добавила, что Instagram «сохраняет готовность инвестировать в авторов».

Instagram планирует запустить редактор Reels, а августе. По функционалу он похож на TikTok. С помощью Reels можно создавать 15-секундные видеоролики, настраивать скорость воспроизведения, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео (наподобие функции Duet в TikTok) и применять различные эффекты.

Ранее TikTok объявил о создании фонда в размере $200 млн для поддержки пользователей своей платформы в США. Сервис запустил фонд на фоне новостей о возможной блокировке приложения в разных странах.