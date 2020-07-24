TikTok поддержит авторов в США $200 млн на фоне возможной блокировки

Соцсеть TikTok планирует поддержать создателей контента в США и организует для этого специальный фонд (TikTok Creator Fund). Платформа собирается выделить $200 млн, говорится на ее сайте.

Цель фонда — поощрять тех, кто «мечтает использовать свои голоса и творческий подход для стимулирования вдохновляющей карьеры», добавили в TikTok. Средства распределят в течение следующего года; соцсеть планирует, что сумма поддержки будет расти.

Шанс на поддержку от TikTok имеют американские пользователи старше 18 лет с определенным числом подписчиков (соцсеть не указала его). Авторы должны постоянно публиковать контент, который соответствует правилам и принципам платформы. Видеосервис начнет прием заявок в августе.

TikTok запустила фонд на фоне возможной блокировки в США. На этой неделе стало известно, что компания ByteDance, владелец платформы, рассматривает разные сценарии, чтобы работа приложения в стране не прекращалась. В частности, речь идет о возможной сделке с американскими инвесторами.

О том, что власти США обсуждают полную блокировку TikTok, ранее заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, в правительстве к этой теме относятся «очень серьезно». Он попросил граждан быть осторожными, если они не хотят, чтобы их личные данные «оказались в руках Коммунистической партии Китая». Президент США Дональд Трамп через рекламную кампанию в Facebook и Instagram предупреждал пользователей о том, что видеосервис «шпионит» за ними.