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18+
29.11.2023 в 18:59

В России разработают профессиональные и этические стандарты для инфобизнеса

В декабре состоится съезд Ассоциации информационного бизнеса

8 декабря пройдёт первый учредительный съезд Ассоциации информационного бизнеса. До конца этого года организация намерена принять в свои ряды тысячу участников индустрии, чтобы «начать самоочищение от мошенников и "инфоскамеров"». Также будут разработаны профессиональные и этические стандарты. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

В перспективе члены ассоциации будут собираться ежеквартально для обсуждения положения дел.

В сфере инфобизнеса сейчас работают 150 тыс. акторов. Их совокупный оборот превышает 123 млрд руб. в год и ежегодно растёт в среднем на 100%.

Григорий Аветов, CEO и сооснователь «Мегакампуса», соучредитель Ассоциации информационного бизнеса:

В ассоциацию будут вступать исключительно добровольно те представители бизнеса, которые согласятся с нашими стандартами. До конца этого года мы рассчитываем принять только тысячу участников, хотя заявок гораздо больше, а до конца следующего года — ещё 15 тысяч. Это порядка 10% от всех участников рынка, и это уже серьёзно повлияет на его качество в целом.

В марте 2024 года ассоциация запустит рейтинг инфобизнеса, в котором будет публиковать как лучших, так и худших представителей индустрии. Вместе с «Ростелекомом» организация планирует создать единый реестр всех инфомрационных продуктов.

Цели ассоциации разделяет депутат Госдумы Александр Дёмин. Он перечислил направления для потенциальной законотворческой работы в сфере инфобизнеса. Первое — разработка чётких правил и критериев, по которым потребители смогут вернуть деньги за курс, если были им не удовлетворены. Второе — введение для инфобизнеса отдельного кода ОКВЭД. Третье — снижение НДС до 10% для образовательных курсов.

инфобизнес ассоциация
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