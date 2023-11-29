В России разработают профессиональные и этические стандарты для инфобизнеса

8 декабря пройдёт первый учредительный съезд Ассоциации информационного бизнеса. До конца этого года организация намерена принять в свои ряды тысячу участников индустрии, чтобы «начать самоочищение от мошенников и "инфоскамеров"». Также будут разработаны профессиональные и этические стандарты. Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

В перспективе члены ассоциации будут собираться ежеквартально для обсуждения положения дел.

В сфере инфобизнеса сейчас работают 150 тыс. акторов. Их совокупный оборот превышает 123 млрд руб. в год и ежегодно растёт в среднем на 100%.

Григорий Аветов, CEO и сооснователь «Мегакампуса», соучредитель Ассоциации информационного бизнеса: В ассоциацию будут вступать исключительно добровольно те представители бизнеса, которые согласятся с нашими стандартами. До конца этого года мы рассчитываем принять только тысячу участников, хотя заявок гораздо больше, а до конца следующего года — ещё 15 тысяч. Это порядка 10% от всех участников рынка, и это уже серьёзно повлияет на его качество в целом.

В марте 2024 года ассоциация запустит рейтинг инфобизнеса, в котором будет публиковать как лучших, так и худших представителей индустрии. Вместе с «Ростелекомом» организация планирует создать единый реестр всех инфомрационных продуктов.

Цели ассоциации разделяет депутат Госдумы Александр Дёмин. Он перечислил направления для потенциальной законотворческой работы в сфере инфобизнеса. Первое — разработка чётких правил и критериев, по которым потребители смогут вернуть деньги за курс, если были им не удовлетворены. Второе — введение для инфобизнеса отдельного кода ОКВЭД. Третье — снижение НДС до 10% для образовательных курсов.