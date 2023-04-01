Илон Маск открыл доступ к части исходного кода Twitter

Илон Маск разрешил администрации Twitter открыть доступ к полной версии исходного кода социальной сети, отвечающего за рекомендации твитов пользователям. Об этом владелец соцсети сообщил на своей странице.

Илон Маск: В ближайшие недели мы раскроем в буквальном смысле слова все, что связано с демонстрацией твитов.

Исходный код разработчики Twitter выложили на сайт крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub. Как отметил Илон Маск, данный ход позволит сторонним разработчикам изучить работу кода, улучшить алгоритмы работы и устранить имеющиеся недостатки.

Данная информация в большей степени будет интересна профессиональным разработчикам, поэтому Twitter вместе с кодом опубликовал и инструкцию по работе с ним. В пояснении говорится, что нейросеть ежедневно фильтрует сотни миллионов твитов и отбирает их по 48 миллионам параметров. Наиболее соответствующие интересам конкретного пользователя попадают в раздел «For You».