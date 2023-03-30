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30.03.2023 в 12:20

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

Профиль бизнесмена обогнал аккаунт Барака Обамы, который лидировал по числу подписчиков на платформе с 2020 года

Аккаунт американского миллиардера и владельца Twitter Илона Маска стал самым читаемым на этой платформе, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Утром 30 марта количество подписчиков Маска в соцсети составило 133,07 млн. По популярности он обогнал профиль экс-президента США Барака Обамы, который удерживал рекорд с 2020 года. На Обаму подписаны 133,04 млн аккаунтов.

Третью и четвертую строчки по популярности занимают аккаунты музыкантов Джастина Бибера и Кэти Перри соответственно.

Маск завершил покупку Twitter в октябре 2022 года, тогда у него было 110 млн подписчиков, что делало его по этому показателю третьим на платформе после Бибера и Обамы. С тех пор он набрал более 23 млн подписчиков, в то время как Бибер и Обама, наоборот, их потеряли.

По данным статистического трекера SocialBlade, за последние 30 дней от аккаунта Обамы в Twitter отписались более 267,5 тыс. человек, от страницы Бибера — свыше 118,9 тыс. пользователей соцсети.

По данным Книги рекордов Гиннесса, ежемесячно Twitter пользуются около 450 млн человек, 30% из них подписаны на Маска. Ежедневно на страницу бизнесмена подписывается около 100 тыс. человек.

Twitter Барак Обама Илон Маск
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