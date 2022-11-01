Илон Маск изменит главную страницу Twitter

Американский предприниматель и новоиспечённый владелец Twitter Илон Маск поставил новую задачу разработчикам платформы микроблогов — глава компании решил изменить дизайн главной страницы соцсети. Помимо поля для ввода логина и пароля, теперь на ней размещены главные мировые события и популярные посты инфлюенсеров.

Как отметили источники The Verge, Маск продолжает проявлять жёсткий стиль руководства — его новые сотрудники сейчас вынуждены выполнять поставленные задачи даже в выходные и внерабочее время.

Ранее стало известно, что Илон Маск распустил совет директоров Twitter — предприниматель назначил себя на пост исполнительного директора компании.

Илон Маск стал новым главой Twitter 28 октября — с этого момента он приказал начать массовые увольнения в компании, решил сделать платной верификацию страницы для пользователей и вернул доступ к соцсети рэперу Канье Уэсту.