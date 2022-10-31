Twitter сделает платной верификацию страницы для пользователей

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск, велел сотрудникам компании переработать опцию Twitter Blue стоимостью $4.99 в месяц, которая предоставляет дополнительные возможности, на более дорогую подписку для верифицированных пользователей. Плату планируется повысить до $19,99 в месяц. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, верифицированным пользователям отведено 90 дней на то, чтобы оформить новую подписку. В противном случае они лишатся голубого значка на своей странице.

Накануне сотрудников Twitter, задействованных в работе над проектом, уведомили, что им нужно ввести новую функцию до 7 ноября, «в противном случае они будут уволены».

Ранее Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети, уволил топ-менеджеров Twitter и сам возглавил компанию. Он приказал начать массовые увольнения в компании и распорядился, чтобы часть заблокированных аккаунтов было восстановлено. Новый владелец Twitter вернул доступ к соцсети рэперу Канье Уэсту. Рекламодатели обеспокоились планами Маска восстановить и аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.