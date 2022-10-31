Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Блог компании «Иностудио»
Обзор отрасли медиа и PR
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.10.2022 в 17:48

Twitter сделает платной верификацию страницы для пользователей

Синяя галочка будет доступна только пользователям с платной подпиской

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск, велел сотрудникам компании переработать опцию Twitter Blue стоимостью $4.99 в месяц, которая предоставляет дополнительные возможности, на более дорогую подписку для верифицированных пользователей. Плату планируется повысить до $19,99 в месяц. Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, верифицированным пользователям отведено 90 дней на то, чтобы оформить новую подписку. В противном случае они лишатся голубого значка на своей странице.

Накануне сотрудников Twitter, задействованных в работе над проектом, уведомили, что им нужно ввести новую функцию до 7 ноября, «в противном случае они будут уволены».

Ранее Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети, уволил топ-менеджеров Twitter и сам возглавил компанию. Он приказал начать массовые увольнения в компании и распорядился, чтобы часть заблокированных аккаунтов было восстановлено. Новый владелец Twitter вернул доступ к соцсети рэперу Канье Уэсту. Рекламодатели обеспокоились планами Маска восстановить и аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Twitter Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.