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28.10.2022 в 19:03

Илон Маск вернул Канье Уэсту доступ к Twitter

Аккаунт рэп-исполнителя разблокировали

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Аккаунт Канье Уэста в Twitter больше не числится в списке заблокированных, пишет Bloomberg. Рэп-исполнителю вернули доступ к соцсети после того, как Илон Маск возглавил компанию.

Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитский пост, который нарушал политику Twitter. Соцсеть удалила пост рэпера, в котором он написал, что «приведёт ядерное оружие к низкой готовности для евреев».

После этого компании начали отменять свои контракты с Уэстом. В частности, так о таких планах заявили в Adidas, в сотрудничестве с которым рэпер выпускает обувь под брендом Yeezy adidas. При этом, по оценкам аналитиков, на совместную с Канье Уэстом линейку приходится до 8% от общего объёма продаж Adidas. Из-за расторжения контракта с музыкантом компания может потерять $246 млн.

Судя по всему, это не смутило миллиардера Илона Маска, который завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд поздним вечером 27 октября. Он стал новым руководителем компании и уволил сразу несколько топ-менеджеров, включая генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Ранее источники The Washington Post предупреждали, что в случае покупки соцсети предпринимателем 75% сотрудников Twitter будут сокращены. Однако Маск на встрече с сотрудниками обещал этого не делать.

Как отмечает Wall Street Journal, сейчас рекламодатели Twitter также обеспокоены планами Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой».

Twitter Илон Маск Канье Уэст ИлонМаск
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