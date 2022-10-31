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31.10.2022 в 05:40

Илон Маск сократит не менее половины сотрудников Twitter

Руководители подразделений уже начали составлять соответствующие списки

Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать массовые увольнения в компании. Кроме того, он распорядился, чтобы часть заблокированных аккаунтов было восстановлено, пишет New York Times.

Бизнесмен хочет снизить расходы соцсети. Руководителей отделов попросили составить списки сотрудников, которых можно сократить. По словам источников, сократить должны около 50% персонала. Всего в Twitter 7,5 тыс. сотрудников. Ожидается, что сокращения пройдут до 1 ноября, так как в этот день начисляют годовую премию, в том числе в виде акций Twitter.

Ранее сообщалось, что Маск в разговоре с инвесторами рассказал о намерении уволить 75% работников и сократить штат компании до минимальных двух тысяч. При этом на встрече с работниками бизнесмен пообещал не делать этого. Однако, как только Маск приступил к управлению компанией, сразу сделал ряд кадровых перестановок: уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителей некоторых подразделений.

Кроме того, Маск намерен сформировать специальный совет для модерации контента, в котором будут представлены люди с разными интересами и взглядами на многие вопросы. Отныне все важные решения относительно модерации контента, восстановления или блокировки аккаунтов будут приниматься только после заседания этого совета.

Накануне Илон Маск вернул Канье Уэсту доступ к Twitter. Рекламодатели соцсети обеспокоились планами Маска восстановить и аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Так, около десяти клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, приостановят рекламу в Twitter, если аккаунт экс-президента США будет восстановлен.

Twitter Илон Маск
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