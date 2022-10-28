Илон Маск уволил топ-менеджеров Twitter и сам возглавил компанию

Илон Маск стал новым главой Twitter. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули компанию. Смена руководства — первый шаг, который сделал Маск, купив соцсеть, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Маск завершил сделку по приобретению соцсети за $44 млрд поздним вечером 27 октября. Ранее источники The Washington Post предупреждали, что в случае покупки соцсети предпринимателем 75% сотрудников Twitter будут сокращены. Однако Маск на встрече с сотрудниками обещал этого не делать.

Три собеседника газеты сообщили, что Маск уволил сразу нескольких топ-менеджеров компании. Кроме Парага Агравала и Неда Сигала ушли из компании глава отдела безопасности и главный юрисконсульт. По словам источников, топ-менеджеров вывели из здания штаб-квартиры.

Как отмечает Wall Street Journal, рекламодатели Twitter обеспокоены планами Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой».

По её словам, около десяти клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, приостановят рекламу в Twitter, если аккаунт экс-президента США будет восстановлен.

Накануне Маск сменил описание профиля в социальной сети на Chief Twit и посетил штаб-квартиру компании. В тот же день Маск заявил, что рассчитывает сделать соцсеть самой уважаемой рекламной платформой. Он поспешил заверить рекламодателей в том, что соцсеть, несмотря на анонсируемую свободу слова, не станет площадкой, «где можно сказать все, что угодно, без последствий!».