IKEA прекратит выпуск печатного каталога

Шведская компания IKEA приняла решение прекратить выпуск своего ежегодного печатного каталога, сообщается на сайте компании. Каталог выходил в бумажном виде с 1951 года.

Решение остановить печать брошюры, выходившей в течение 70 лет, связано с ростом просмотров ассортимента онлайн — печатную версию каталога читает значительно меньше клиентов компании, чем это было раньше. В IKEA отмечают, что компания наращивает цифровые технологии, и за прошлый год онлайн-продажи выросли на 45%, сайт ikea.com за год посетили 4 млрд раз.

Первый бумажный каталог был выпущен в 1951 году тиражом в 285 тыс. В 2016 году производство каталогов IKEA было самым массовым — тогда компания выпустила 200 млн копий на 32 языках. В 2000 году каталог впервые стал доступен онлайн.

Последним печатным изданием станет выпущенная в октябре версия на 2021 год. Этот каталог был переиздан из-за фотографии с темнокожим мужчиной. На футболке модели были изображены цифры, напоминавшие серийные номера заключенных. Компания внесла исправления в фото, переодев героя, чтобы «не усиливать негативные стереотипы».