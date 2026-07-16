ИИ-озвучка не уступила человеческому голосу в аудиорекламе

Искусственный интеллект способен создавать аудиорекламу, которая по эффективности не уступает роликам с профессиональными дикторами. К такому выводу пришли рекламная платформа Azerion и консалтинговая компания Differentology, опросившие 3 тыс. респондентов.

Участникам предлагали прослушать несколько версий рекламы двух известных британских брендов: с человеческой озвучкой, нейтральным ИИ-голосом, ИИ-голосом с региональными акцентами, а также персонализированную рекламу с использованием динамической оптимизации креативов (DCO).

Общий прирост узнаваемости бренда оказался одинаковым для человеческой и ИИ-озвучки — 3%. При этом синтетические голоса чаще привлекали внимание слушателей и повышали вероятность выбора бренда.

Наиболее заметный эффект обеспечила локализация. После прослушивания рекламы с региональными акцентами, созданными ИИ, 33% участников были готовы рекомендовать бренд против 10% среди тех, кто слышал ролик с нейтральной человеческой озвучкой. Прирост узнаваемости бренда составил 9% против 3% соответственно.

Еще один вывод исследования — большинство пользователей уже не различают человеческий и синтетический голос. 37% респондентов приняли ИИ-озвучку за человеческую, тогда как правильно определили искусственный голос только 29% участников. Еще 26% ошибочно посчитали человеческую озвучку созданной с помощью ИИ.

Персонализация аудиорекламы также показала положительный эффект. Использование DCO увеличило средний прирост узнаваемости бренда до 6%, а среди пользователей, которые положительно относятся к использованию своих данных для персонализации рекламы, показатель достиг 24%.

Ранее сообщалось, что аудиоконтент онлайн в России слушают 81,7 млн человек в возрасте 18−64 лет — это 78% населения страны в данной возрастной группе. 84% респондентов пользуются бесплатными сервисами. 54% запоминают аудиорекламу и замечают ее на других ресурсах.