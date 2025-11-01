Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2025 в 09:30

ИИ добавит 160 млрд прибыли российскому ритейлу к 2030 году

Цифровизация станет драйвером роста прибыли

Внедрение генеративного ИИ к 2030 году может принести российскому ретейлу и e-commerce до 160 млрд руб. дополнительной прибыли в год, а производителям потребтоваров — 60−100 млрд руб. Основной эффект ожидается от прогнозирования спроса и автоматизации маркетинга, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Яков и партнеры» и Nielsen.

Около 70% крупнейших компаний уже масштабируют цифровые решения, инвестируя в среднем 1,1% выручки. На горизонте 3−5 лет цифровизация способна увеличить EBITDA ритейла на 10−13%.

С ИИ экспериментируют треть компаний: 35% ретейлеров и 25% производителей активно внедряют технологии. Основные сферы применения — маркетинг, продажи, клиентский сервис, HR и IT.

Рост автоматизации стимулируют нехватка кадров и высокие издержки. Роботизация и умные магазины могут повышать прибыль компаний на 10% и более, снижая логистические и складские расходы до 60%.

Крупные игроки, такие как Wildberries и X5 Group, уже используют ИИ для персонализации, прогнозов спроса и оптимизации ассортимента. В X5, по данным компании, экономический эффект от ИИ в 2023 году составил 5 млрд руб.

Эксперты считают, что столь высокие показатели достижимы в первую очередь для крупных компаний, где цифровизация стала стратегическим приоритетом. Для среднего бизнеса эффект скромнее, но потенциал автоматизации и ИИ растет по мере востребованности и технологической зрелости рынка.

ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.