ИИ добавит 160 млрд прибыли российскому ритейлу к 2030 году

Внедрение генеративного ИИ к 2030 году может принести российскому ретейлу и e-commerce до 160 млрд руб. дополнительной прибыли в год, а производителям потребтоваров — 60−100 млрд руб. Основной эффект ожидается от прогнозирования спроса и автоматизации маркетинга, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Яков и партнеры» и Nielsen.

Около 70% крупнейших компаний уже масштабируют цифровые решения, инвестируя в среднем 1,1% выручки. На горизонте 3−5 лет цифровизация способна увеличить EBITDA ритейла на 10−13%.

С ИИ экспериментируют треть компаний: 35% ретейлеров и 25% производителей активно внедряют технологии. Основные сферы применения — маркетинг, продажи, клиентский сервис, HR и IT.

Рост автоматизации стимулируют нехватка кадров и высокие издержки. Роботизация и умные магазины могут повышать прибыль компаний на 10% и более, снижая логистические и складские расходы до 60%.

Крупные игроки, такие как Wildberries и X5 Group, уже используют ИИ для персонализации, прогнозов спроса и оптимизации ассортимента. В X5, по данным компании, экономический эффект от ИИ в 2023 году составил 5 млрд руб.

Эксперты считают, что столь высокие показатели достижимы в первую очередь для крупных компаний, где цифровизация стала стратегическим приоритетом. Для среднего бизнеса эффект скромнее, но потенциал автоматизации и ИИ растет по мере востребованности и технологической зрелости рынка.