Игрушки с ИИ не справляются с эмоциональным развитием детей

ИИ-игрушки для детей младше 5 лет пока не соответствуют ключевым задачам раннего развития: они некорректно распознают и поддерживают эмоции, а также блокируют важные формы активности. Об этом пишет Dezeen со ссылкой на исследование Кембриджского университета «Искусственный интеллект в раннем детстве».

В ходе наблюдений исследователи анализировали взаимодействие детей с ИИ-игрушкой Gabbo и выявили ее системные сбои. Так, в одном случае пятилетний ребенок признался игрушке в любви, но получил формальный ответ с напоминанием о правилах. В другом — трехлетний ребенок, сказав «мне грустно», столкнулся с тем, что игрушка неправильно его поняла и быстро сменила тему. Подобные сбои, по мнению исследователей, могут оставлять детей без необходимой эмоциональной поддержки.

Отдельное внимание в исследовании уделено игровым практикам. Выяснилось, что ИИ-игрушки могут блокировать ключевые формы развития — социальную и ролевую игру. В частности, устройство не принимало воображаемые подарки и испытывало трудности с распознаванием голосов, иногда путая ребенка и взрослого. По мнению ученых, это напрямую влияет на формирование коммуникативных навыков.

Руководитель исследования, профессор Дженни Гибсон, подчеркивает, что проблема носит не частный, а системный характер. Без доработки такие устройства рискуют не поддерживать развитие детей, а создавать дополнительные барьеры.

Она призывает разработчиков пересмотреть подход к дизайну, вовлекая специалистов по детскому развитию, а также учитывать психологическую безопасность, права детей и особенности их возраста. Автор исследования также предлагает ввести стандарты и маркировку для ИИ-игрушек.

