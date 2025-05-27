Легальные казино России просят Telegram вывести их каналы из «теневого бана»

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), объединяющая все легальные игорные зоны России, обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой исключить официальные каналы казино в мессенджере из режима теневого бана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, его подлинность подтвердили в ассоциации.

По информации АИРИС, даже легально работающий в строго определенных регионах страны игорный бизнес сталкивается с ограничениями в Telegram. Официальные каналы не отображаются в поисковой выдаче мессенджера, что снижает их охваты и приводит к автоматической классификации как «букмекерство» сторонними аналитическими сервисами. В письме подчеркивается, что такие объекты не занимаются онлайн-гемблингом и не принимают ставки, а их деятельность направлена на создание «безопасных офлайн-пространств для культурного, гастрономического и событийного туризма».

В ассоциации заявляют, что в 2024 году ее участники перечислили в бюджет 2,6 млрд руб. налогов, а игорные зоны регулируются государством и зарабатывают не только на казино, но и на туристических услугах, выступая ключевыми налогоплательщиками для своих регионов. В связи с этим АИРИС просит руководство Telegram пересмотреть подход к классификации таких каналов, выделив их в отдельную категорию, не связанную с онлайн-казино.

По мнению авторов письма, такая мера позволит исключить ассоциацию их бизнеса с запрещенными в России онлайн-казино и «повысить информированность пользователей об устройстве легального игорного бизнеса», что сократит обращения граждан «к незаконным и подпольным аналогам».

Однако юристы, опрошенные РБК, скептически оценивают перспективы диалога с Telegram. По словам руководителя судебно-арбитражной практики INSIGHT advocates Юлии Петровой, мессенджер имеет право самостоятельно устанавливать политику модерации, особенно в контексте требований платформ распространения, таких как App Store, запрещающих рекламу азартных игр.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов отмечает, что аналогичные ограничения применяются и другими международными платформами — от Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) до TikTok и X. Даже лицензированные операторы могут продвигаться только при соблюдении строгих требований, включая возрастную верификацию и геотаргетинг. Как отмечает эксперт, Telegram действует превентивно, ограничивая видимость даже легального контента, чтобы избежать регуляторных рисков.

Юристы не исключают, что легальные казино могут попытаться оспорить действия Telegram в суде, ссылаясь на антимонопольные нормы или положения о недобросовестной конкуренции. Но шансы на успех неоднозначны: Telegram действует в отношении целой категории бизнеса, а не конкретных компаний.

Ранее в АИРИС сообщили, что в 2024 году легальные российские игорные зоны посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее.