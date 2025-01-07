Аудитория российских казино за год превысила 2 млн человек

За прошедший год легальные российские игорные зоны посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Лидером по итогам 2024 года остается игорная зона «Красная Поляна», которая приняла 907 тыс. посетителей. Это на 9,5% больше, чем годом ранее. Казино Sobranie, которое работает в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области, посетили 415,3 тыс. гостей, рост год к году составил 13,4%.

Игорная зона «Сибирская монета» показала наибольший рост посещаемости, ее гостями стали 165,1 тыс. человек, а это втрое больше, чем в 2023 году.

Два казино «Шамбала», работающие в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная», совместно обслужили 621 тыс. человек. Казино Тigre de Cristal количество гостей за 2024 год не раскрыло.

По итогам 2024 года суммарные налоговые отчисления казино превысили 2,6 млрд руб. Это примерно на 16% больше результата 2023 года. Лидером остается «Красная Поляна», перечислившая в государственную казну 1,4 млрд руб.