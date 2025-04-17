HR без фильтров: как агентства ищут специалистов и чего хотят зумеры

Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов изучил данные исследования «Охота за профи», проведенного «АБА Конф» и агентством «Ближе». В опросе приняли участие 50 агентств — членов «Ассоциации блогерских агентств» (АБА), а также почти 300 представителей поколения Z. Метод сбора — классическое онлайн-анкетирование. Итоги — предельно откровенные: кадровый рынок в сфере инфлюенс-маркетинга меняется, и игра теперь идет по новым правилам.

Агентства: от аккаунтов к аналитикам

В агентствах уже работают аккаунт-менеджеры, дизайнеры, юристы, SMM и продюсеры. Но дефицит наблюдается совсем в других зонах:

12,4% агентств жалуются на нехватку аналитиков инфлюенс-маркетинга;

11,1% — на SMM-специалистов;

6,5% — на AI-генераторов контента и PR-менеджеров по работе с блогерами.

Что это значит: агентства вступают в новую фазу зрелости — от хаотичного продакшна к системной аналитике, управлению контентом и технологической эффективности. За «хайпом» приходит структурный маркетинг.

Где ищут? На hh.ru — но мечтают о Telegram

Главные каналы поиска специалистов среди агентств:

hh.ru — 31%;

Telegram-каналы — 19%;

соцсети агентства — 14%.

Зумеры ищут работу почти так же:

47% — hh.ru;

24% — через знакомых;

18% — Telegram-каналы с вакансиями.

Вывод: Telegram — все еще слепое пятно для многих работодателей. Но именно там зумеры чувствуют себя «дома». Тот, кто инвестирует в телеграм-экосистему найма сейчас, получит лучших кандидатов завтра.

Зумеры: готовы начинать, но по-честному

Сколько хотят за вход без опыта:

45% — 50 000 руб.

28% — 70 000 руб.

12% — 100 000 руб.

Критерии, которые отталкивают:

неуказанная или сильно размытая зарплата — 18%;

отсутствие карьерных перспектив — 14%;

переработки, жесткий график, дресс-код и отсутствие прозрачности условий — критичны для каждого десятого.

Что для них важно при выборе компании:

отзывы в интернете — 74%;

креатив в соцсетях — 8%;

«реальная жизнь» офиса на видео — 5%.

Что раздражает на собеседовании:

несоответствие вакансии и реальности — 29%;

уклончивые ответы — 28%;

фразы «мы как семья» и «молодая амбициозная команда» — 17%.

Время — новая валюта найма

52% зумеров ждут обратной связи после интервью в течение двух дней;

29% теряют интерес, если ответа нет через неделю;

58% готовы на любой формат интервью, если вакансия интересная.

Это важный сигнал: у агентства есть буквально 48 часов, чтобы удержать кандидата. Если фидбэк не пришел — человек ушел. Не в другое агентство, а в TikTok.

Топ работодателей глазами зумеров

ТОП-5 компаний, привлекательных как работодатель:

«Яндекс» — 15%;

VK — 8%;

«Т-Банк» — 6%;

«Сбер» — 6%;

Avito — 4%.

Эти бренды не только платят — они создают образы, с которыми хочется ассоциироваться. Это уже не про HR, а про культурный капитал. У каждой из этих компаний — сильный HR-бренд и понятный стиль коммуникации.

Вывод

Исследование «АБА Конф» наглядно показывает: рынок инфлюенс-маркетинга взрослеет, а его ключевой актив — молодые специалисты — требуют новых правил игры. Прозрачность, скорость, эмпатия и уважение к времени кандидата — все это сегодня важнее, чем офис с видом или подписка на Notion. Вопрос теперь не в том, «где взять аккаунта». Вопрос — кто первым научится строить команды из зумеров так, чтобы они не выгорали, а росли вместе с бизнесом.