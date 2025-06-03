HINT стала диджитал-партнером «Билета в будущее»

Компания HINT выиграла тендер и стала диджитал-партнером всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе HINT.

«Билет в будущее» — это федеральный профориентационный проект, запущенный по инициативе российского президента в 2018 году. Он входит в национальный проект «Образование» и предназначен для учащихся 6−11 классов.

В рамках сотрудничества HINT до конца года будет отвечать за развитие цифрового присутствия «Билета в будущее» в социальных сетях: вести официальное сообщество во «ВКонтакте», а также Telegram-каналы для родителей и педагогов.

Александр Тарасов, заместитель управляющего директора по продвижению и развитию «Билета в будущее»: Наша задача — говорить о профориентации просто, интересно и с учетом потребностей каждой аудитории. Мы создаем среду, в которой школьники могут увлеченно исследовать возможности будущей карьеры, а взрослые — поддерживать их на этом пути.

Александра Дробышева, генеральный директор HINT: Сотрудничество с «Билетом в будущее» — большая ответственность. Для нашей команды это не просто проект, а вклад в формирование будущего нашей страны.

Ранее стало известно, что HINT займется продвижением европейского автомобильного бренда AVIOR и платформы коротких видео Likee в России. А глава HINT Александра Дробышева рассказала Sostav, почему PR-сообществу важно исследовать, привлекать инвестиции и готовить общество как к триумфам, так и к неизбежным неудачам в этой сложной отрасли.