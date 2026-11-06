Sidorin Lab и Brandlovers объединили усилия для развития HR-брендов компаний

Sidorin Lab и Brandlovers объявили о партнерстве в области развития HR-бренда. Оно позволит связать внутренние коммуникации с управлением репутацией работодателя в интернете. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Sidorin Lab.

Компании объединят экспертизу в сфере корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и управления онлайн-репутацией работодателя. Совместная работа позволит бизнесу выстраивать единый образ работодателя для сотрудников и соискателей.

Brandlovers будет отвечать за развитие ценностного предложения работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Sidorin Lab сосредоточится на управлении внешней репутацией работодателя: мониторинге упоминаний в социальных медиа и СМИ, работе с отзывами сотрудников и кандидатов, управлении поисковой выдачей, анализе присутствия компании в ответах ИИ-сервисов.

Объединение экспертности позволит Sidorin Lab и Brandlovers комплексно работать с HR-брендом: от формирования ценностного предложения работодателя и развития корпоративной культуры до анализа обратной связи и управления репутацией на внешних площадках. Такой подход поможет бизнесу выявлять расхождения между заявленным позиционированием и реальным восприятием компании и выстраивать более последовательную коммуникацию с сотрудниками и соискателями.

Иоланта Саркисян, основатель и гендиректор Brandlovers: Я уверена, что только комплексный подход позволяет по-настоящему услышать аудиторию и выстроить полноценный двусторонний диалог — между работодателем и сотрудниками, работодателем и соискателями. Ведь сильный HR-бренд начинается с доверия, а доверие рождается, когда слова подтверждаются делом.