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06.11.2026 в 10:50

Sidorin Lab и Brandlovers объединили усилия для развития HR-брендов компаний

Стороны объявили о партнерстве

Sidorin Lab и Brandlovers объявили о партнерстве в области развития HR-бренда. Оно позволит связать внутренние коммуникации с управлением репутацией работодателя в интернете. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Sidorin Lab.

Компании объединят экспертизу в сфере корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и управления онлайн-репутацией работодателя. Совместная работа позволит бизнесу выстраивать единый образ работодателя для сотрудников и соискателей.

Brandlovers будет отвечать за развитие ценностного предложения работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Sidorin Lab сосредоточится на управлении внешней репутацией работодателя: мониторинге упоминаний в социальных медиа и СМИ, работе с отзывами сотрудников и кандидатов, управлении поисковой выдачей, анализе присутствия компании в ответах ИИ-сервисов.

Объединение экспертности позволит Sidorin Lab и Brandlovers комплексно работать с HR-брендом: от формирования ценностного предложения работодателя и развития корпоративной культуры до анализа обратной связи и управления репутацией на внешних площадках. Такой подход поможет бизнесу выявлять расхождения между заявленным позиционированием и реальным восприятием компании и выстраивать более последовательную коммуникацию с сотрудниками и соискателями.

Иоланта Саркисян, основатель и гендиректор Brandlovers:

Я уверена, что только комплексный подход позволяет по-настоящему услышать аудиторию и выстроить полноценный двусторонний диалог — между работодателем и сотрудниками, работодателем и соискателями. Ведь сильный HR-бренд начинается с доверия, а доверие рождается, когда слова подтверждаются делом.

Марина Матказина, замдиректора по маркетингу и продажам Sidorin Lab:

Репутация работодателя складывается из множества сигналов, которые соискатель получает до отклика на вакансию и в процессе знакомства с компанией. Поэтому работу с репутацией важно связывать с теми смыслами и ценностями, которые работодатель транслирует аудитории.

Партнерство Sidorin Lab. HR-бренд Brandlovers
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