Группа RW+ и Rodnya объединяют усилия для управления репутацией брендов в ИИ-ответах

Группа RW+ и креативная PR-студия Rodnya подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят технологическую и коммуникационную экспертизы, чтобы создать комплексное решение для управления репутацией бренда в ответах ИИ-ассистентов и генеративных моделей. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы RW+.

Совместные решения RW+ и Rodnya позволят комплексно управлять нейровыдачей для достижения бизнес-результатов. Для получения результата в GEO важна комбинация инструментов PR и ORM, SEO и продвижения сайта, а также постоянная аналитика влияния этих инструментов. Партнерство направлено на создание такого единого продуктового портфеля на рынке.

Подход строится на объединении и координации компонентов. Технологические решения для анализа выдачи брендов в нейросетях AIV от RW+ и Runway обеспечат сбор и анализ данных: какие сведения о бренде содержатся в ответах ИИ-сервисов и на какие источники модели опираются. Rodnya отвечает за стратегию работы с информационным полем в СМИ: какие смыслы, факты и доказательства нужно сформировать, чтобы алгоритмы корректно считывали желаемое представление о компании. Realweb обеспечивает необходимое для задачи медиа и проектное продвижение.

В результате объединения ИИ-аналитики и коммуникаций в единый цикл клиенты получат устойчивые репутационные активы, которые работают как для людей, так и для искусственного интеллекта.

Виктория Семикашева, гендиректор Rodnya: Мы привыкли думать о PR как о работе с человеческим восприятием. Но сегодня появилась новая целевая аудитория — это ИИ. Модели сами собирают свою картину из множества источников и подтверждают, что правда и что нет. Поэтому и задача PR меняется: важно не только рассказать о бренде аудитории, но и сформировать правильный нарратив, на основании которого ИИ сможет сделать правильный вывод.