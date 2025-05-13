HINT займется продвижением бренда AVIOR

Александра Дробышева, генеральный директор HINT:

Сотрудничество с AVIOR — это не просто выигранный тендер, это дополнительная возможность поддержать амбициозный проект по выходу на российский рынок и применить наш опыт в продвижении новых брендов. Мы уверены, что синергия экспертизы HINT в PR и диджитал-маркетинге и инновационного подхода AVIOR позволит эффективно донести преимущества новых автомобилей до российских клиентов и укрепить позиции бренда на рынке.