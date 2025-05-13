HINT займется продвижением бренда AVIOR

Компания HINT стала стратегическим маркетинговым партнером европейского автомобильного бренда AVIOR. Сотрудничество направлено на комплексное коммуникационное продвижение коммерческого транспорта AVIOR в России. Подробностями пресс-служба компании поделилась с Sostav.
В рамках партнерства HINT разработает комплексные стратегии по PR-продвижению и SMM, а также возьмет на себя их реализацию. Ключевой акцент будет сделан на формировании устойчивого имиджа бренда, наращивании знания бренда и усилении его позиций среди конкурентов в сегменте коммерческого транспорта на рынке России.
Оксана Репкина, руководитель отдела продаж и маркетинга бренда AVIOR:
Для нас важно не просто заявить о себе, но и выстроить системную маркетинговую работу, которая обеспечит долгосрочное присутствие бренда в сознании потребителей. Именно поэтому мы начали работать с HINT, разделяющими наше видение и подход.
Александра Дробышева, генеральный директор HINT:
Сотрудничество с AVIOR — это не просто выигранный тендер, это дополнительная возможность поддержать амбициозный проект по выходу на российский рынок и применить наш опыт в продвижении новых брендов. Мы уверены, что синергия экспертизы HINT в PR и диджитал-маркетинге и инновационного подхода AVIOR позволит эффективно донести преимущества новых автомобилей до российских клиентов и укрепить позиции бренда на рынке.