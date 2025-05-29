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18+
29.05.2025 в 13:00

HINT займется коммуникационным продвижением Likee в России

Компания будет отвечать за построение устойчивого имиджа видеоплатформы в медиаполе

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HINT стала новым партнером платформы коротких видео Likee в России. В рамках сотрудничества компания будет отвечать за построение устойчивого имиджа Likee в медиаполе, продвижение пользовательских и брендированных инициатив, реализацию комплексных кампаний с участием инфлюенсеров и медиапартнеров. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе HINT.

В 2024 году компании уже реализовали несколько совместных проектов, в том числе коллаборацию с Genshin Impact, продвижение фестиваля Likee Fest, активации «День безопасного Рунета» и «Итогов года с Likee».

Александра Дробышева, генеральный директор HINT:

Мы сосредоточимся на выстраивании последовательной коммуникации, которая усилит доверие к платформе и вовлеченность аудитории.

Ранее сообщалось, что HINT займется продвижением бренда AVIOR. Компания выиграла тендер и стала новым PR-партнером европейской автомобильной марки.

Likee HINT
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