HINT займется коммуникационным продвижением Likee в России

HINT стала новым партнером платформы коротких видео Likee в России. В рамках сотрудничества компания будет отвечать за построение устойчивого имиджа Likee в медиаполе, продвижение пользовательских и брендированных инициатив, реализацию комплексных кампаний с участием инфлюенсеров и медиапартнеров. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе HINT.

В 2024 году компании уже реализовали несколько совместных проектов, в том числе коллаборацию с Genshin Impact, продвижение фестиваля Likee Fest, активации «День безопасного Рунета» и «Итогов года с Likee».

Александра Дробышева, генеральный директор HINT: Мы сосредоточимся на выстраивании последовательной коммуникации, которая усилит доверие к платформе и вовлеченность аудитории.

Ранее сообщалось, что HINT займется продвижением бренда AVIOR. Компания выиграла тендер и стала новым PR-партнером европейской автомобильной марки.