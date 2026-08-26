Himalaya добилась запрета на рекламу товаров, напоминающих ее продукцию

Суд в Индии временно запретил фармацевтической компании Healing Pharma производить, продавать, распространять и рекламировать ряд товаров, оформление которых Himalaya сочла слишком похожим на свою продукцию. Суд усмотрел риск того, что потребители могут перепутать товары двух компаний.

Спор касается нескольких продуктов Healing Pharma, в частности, Liverheal, Liverheal 52, Liverheal DS, Senstone, Braintat, Spermax, Pilefine и Confidance X. Himalaya заявила, что их названия и визуальное оформление напоминают ее продукты Liv.52, Cystone, Mentat, Speman, Pilex и Confido.

Компания обратилась в суд, утверждая, что конкурент использовал элементы ее фирменного оформления: цветовые сочетания, стиль упаковки и графическое оформление. Также было заявлено о нарушении прав на товарные знаки, авторских прав и о недобросовестной конкуренции.

Судья счел, что сходство названий, упаковки и цветов может ввести обычного потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. На этом основании суд предоставил Himalaya временную защиту и запретил Healing Pharma работать со спорным оформлением продукции — в том числе производить, продавать, распространять и рекламировать такие товары.

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