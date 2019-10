It's OK: HBO отметил День психического здоровья роликом с подборкой сцен из своих сериалов

Американский телеканал HBO и Национальный альянс психического здоровья запустили ко Дню психического здоровья кампанию It's OK, в которой пытается наладить разговор о психических болезнях в обществе. Об этом сообщает издание The Drum.

Для продвижения идей HBO создал специальный ролик, в котором собраны отрывки из собственных проектов телеканала. Это сериалы «Клан Сопрано», «Девчонки», «Телефон доверия для ветеранов» и другие. Персонажи разных шоу сталкиваются с ментальными расстройствами и пытаются с ними справиться своими силами или с чужой помощью. Кампания It's OK была создана в сотрудничестве с Wieden + Kennedy New York.

Джейсон Малдериг, вице-президент HBO по маркетингу бренда и продуктов: HBO всегда было в авангарде, рассказывая истории со сложными персонажами, некоторые из которых имеют дело с психическими заболеваниями, от «Клана Сопрано» до «Эйфории», поощряя больше разговоров о различных аспектах психического здоровья.

Ранее самым популярным сериалом в истории был признан сериал «Чернобыль», выпущенный HBO, что следует из оценок зрителей на сайте Internet Movie Database (IMDB).