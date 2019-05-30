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30.05.2019 в 09:45

Сериал «Чернобыль» назван самым популярным в истории

Он обошел по популярности фэнтези-сагу «Игра престолов»

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Кадр из трейлера сериала «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль», выпущенный телекомпанией HBO, стал самым популярным сериалом в истории, что следует из оценок зрителей на сайте Internet Movie Database (IMDB).

Средняя оценка «Чернобыля» составляет 9,6 балла из 10, что ставит его на первое место в рейтинге сайта. На втором месте — «Планета Земля 2», на третьем — «Братья по оружию». На четвертом и пятом местах оказались сериалы «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

«Чернобыль» — это мини-сериал Крэйга Мазина, запущенный 6 мая 2019 года. В нем вымышленные и реальные события и персонажи действуют в момент крупнейшей в человеческой истории техногенной катастрофы — взрыва реактора на Чернобальской АЭС в 1986 году.

Игра престолов Чернобыль
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