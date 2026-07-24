Meta* обвинили в получении прибыли от мошеннической рекламы

Американская Федерация защиты прав потребителей (Consumer Federation of America) добивается продолжения судебного разбирательства против Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена). По мнению истцов, компания вводила пользователей Facebook* и Instagram** (обе соцсети принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) в заблуждение относительно эффективности борьбы с мошеннической рекламой.

Как утверждают истцы, Meta* публично заявляла о защите пользователей от мошеннических схем, однако продолжала получать доход от размещения подозрительных объявлений. При этом претензии касаются не содержания рекламы, размещенной третьими лицами, а собственных заявлений компании о безопасности своих сервисов.

В иске также говорится, что внутренние алгоритмы Meta* могли выявлять потенциально рискованных рекламодателей, однако их реклама продолжала размещаться.

В Meta* настаивают, что не должны нести ответственность за объявления, созданные сторонними рекламодателями.

Поводом для иска, в частности, стали публикации СМИ о масштабах мошеннической рекламы на площадках Meta*. Ранее Reuters сообщало, что, по оценкам агентства, заметная часть рекламной выручки компании может приходиться на объявления, связанные с мошенническими схемами, нелегальными азартными играми и продажей запрещенных товаров.

*Признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией