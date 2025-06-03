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03.06.2025 в 15:15

Группа Russ запускает цифровые экраны на привокзальных площадях в аэропортах

В «Пулково» компания уже подключила цифровой инвентарь

Группа Russ установила и подключила цифровой инвентарь на привокзальной площади аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге в рамках согласованной рекламной концепции. Цифровые экраны крупного формата находятся в зонах с высоким трафиком и подключены к общей сети Russ. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе группы.

В «Пулково» запущен цифровой экран большого формата на выезде с привокзальной площади. Два суперсайта расположены на въезде и выезде. Рекламные конструкции находятся в зоне парковок и проездов, охватывают поток пассажиров, а также провожающих и встречающих.

Группа Russ запускает цифровые экраны на привокзальных площадях в аэропортах Группа Russ запускает цифровые экраны на привокзальных площадях в аэропортах Группа Russ запускает цифровые экраны на привокзальных площадях в аэропортах

Russ также планирует разместить цифровые экраны на привокзальных площадях в Саратове, Махачкале, Нижнем Новгороде, Владивостоке и других городах.

В марте сообщалось, что группа Russ запустит продажи рекламы еще в 23 российских аэропортах. Оператор заключил соглашение с компанией «Новапорт Холдинг», управляющей сетью региональных воздушных гаваней.

Пулково Группа Russ
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