Экономика входит в пятерку самых востребованных новостных тем. Каждый второй россиянин отмечает, что в 2026 году стал уделять финансовым новостям больше внимания. Чтобы объяснять, как изменения в экономике отражаются на повседневных расходах и доходах читателей, News Media Holding запустил в «Дзене» медиа Mash Money. Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников и главный редактор Mash Money Никита Матнишян рассказали Sostav, чем запуск нишевого медиа на платформе отличался от запуска собственного сайта и как редакция адаптировала контент к привычкам читателей.

Цели и задачи

Первые публикации в канале Mash Money в «Дзене» News Media Holding разместили в марте 2026 года. В мае на конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») холдинг и «Дзен» подписали соглашение о совместном развитии проекта.

У холдинга было две задачи: запустить самостоятельное тематическое медиа в экономической вертикали и выйти на стабильный ежедневный трафик. «Дзен» рассматривали как альтернативу собственному сайту, с готовой инфраструктурой дистрибуции и аудиторией.

Целью платформы было проверить, может ли вкладка на главной странице стать устойчивой точкой входа для аудитории, которая интересуется финансовой тематикой, а также отработать модель запуска тематических медиа внутри «Дзена».

Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена»: Экономика стабильно входит в топ-5 самых востребованных тем на платформе. Запрос на контент про сложные финансовые вопросы, написанный понятным языком, остается «вечнозеленым». Соглашение с News Media Holding по совместному развитию Mash Money позволило нам закрыть эту потребность, а холдингу — выйти с новым медиа на многомиллионную аудиторию.

Реализация

За создание контента в рамках проекта отвечал News Media Holding, за дистрибуцию — «Дзен». Вкладка Mash Money была закреплена на главном экране рядом с вкладкой федеральных новостей, первый клик раскрывал тематический блок, второй вел на страницу Mash Money. Вкладка показывалась всем пользователям без таргета. Параллельно статьи выходили в общей ленте для тех, кому они релевантны.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding: Для News Media Holding это партнерство — часть системной стратегии по сегментации нашего медиабизнеса. Мы последовательно развиваем отдельные вертикали под разные интересы аудитории. Запуск Mash Money в «Дзене» — логичный шаг в этом направлении.

На старте редакция пошла по привычному для новостных СМИ пути и сделала ставку на оперативность, широкий охват экономической повестки и большое количество публикаций. Но быстро выяснилось, что в «Дзене» эта модель работает иначе. В приоритете у аудитории была дополнительная ценность материалов, а не скорость размещения или количество новостей.

Поэтому команда сместила акцент на содержание: больше внимания стала уделять подробному бэкграунду, объяснению сложных экономических процессов простым языком и практическим последствиям новостей. Вместо того чтобы просто сообщать новости, редакция объясняла, кого они затронут, какие риски и возможности создают.

Среди наиболее востребованных направлений оказались личные финансы, пенсии и социальные выплаты, недвижимость и ЖКХ, зарплаты, цены и повседневные расходы. Хорошо работали материалы, которые рассказывали о конкретной финансовой выгоде, риске потери денег или изменениях привычных правил.

Новость «ФАС выявила нарушения тарифов ЖКХ в 65 регионах России», например, собрала 13 248 открытий, а материал «Юрист рассказал, как узнать о скрытых переплатах в квитанции ЖКХ» — 50 810. Новость «Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска у россиян» — 1 436 открытий, а материал «Как получить 61 день отдыха, потратив 21 отпускной в 2027 году» — 17 363. История «Мошенники выманили у пенсионера 4 млн руб с помощью фальшивого видеозвонка» собрала 6 899 открытий, а материал «Украденные мошенниками деньги можно вернуть через банк» — 22 844.

Со временем команда обнаружила еще одну закономерность: материалы, которые хорошо привлекают аудиторию, и материалы, которые приводят новых подписчиков, — не всегда одно и то же.

Никита Матнишян, главный редактор Mash Money: Рост подписчиков мы прежде всего связываем с большими авторскими материалами и собственными эксклюзивами. Причем речь не о стандартных SEO-статьях, написанных под поисковые запросы, а об уникальном контенте, который читатель не найдет в других изданиях.

Среди таких форматов — расследования финансовых пирамид, обзоры рынка ломбардов и ресторанного бизнеса, а также серия материалов «Есть темка». В них подробно разбирается устройство конкретного бизнеса: как он зарабатывает, сколько стоит его запустить, какие у него расходы и риски.

В результате редакция пришла к модели, в которой за разные задачи отвечают разные форматы. Короткие новости помогают поддерживать интерес к актуальной повестке и проекту. Материалы с объяснениями и советами дают читателям дополнительную пользу. А большие авторские статьи, расследования и эксклюзивы укрепляют лояльность и способствуют росту подписчиков.

Результаты

За отчетный период с 21 мая по 31 октября 2026 года статьи Mash Money получили 42 млн кликов из вкладки на главной «Дзена» — около 254 тысяч в день. По полным месяцам (без учета мая) динамика выглядит так: 7 млн в июне, 8 млн в июле, 7 млн в августе, 7,1 млн в сентябре и 9,1 млн в октябре. В октябре среднесуточное число кликов выросло к сентябрю на 26%.

Вкладка собрала 4,5 млрд показов (в среднем, 10,8 млн уникальных пользователей в день) и 638 млн кликов и свайпов. Ее CTR (Click-Through Rate, отношение числа кликов к числу показов) составил 14,2%.

Число подписчиков выросло с 2 463 до 45 808 — чистый прирост составил 43 345 человек. В сентябре прибавилось 6 196 подписчиков, в октябре — 9 501.

Проект показал, что разные форматы решают разные задачи. Оперативные новости дают охват, но редко приводят подписчиков. Топ-3 новости по открытиям, например, привели 77 подписчиков.

«Бывший владелец завода в России требует $1 млрд и убежища во Франции»: 183 677 открытий, 8 подписок;

«России грозит новая волна дефицита топлива осенью»: 167 535 открытий, 23 подписки;

«Армения прокомментировала письмо России о поставках газа»: 155 824 открытия, 46 подписок.

Авторские форматы при меньшем охвате дают больше подписок. Серия «Есть темка» (три разбора конкретных бизнесов) принесла 320 подписок. Материал «Есть темка: открыть шаурму», например, собрал 50 366 открытий и принес 212 подписок на Mash Money. Два собственных исследования добавили еще 239 подписок («Чит-код для богатых: зачем владельцы Bentley и Rolex идут в ломбарды» — 153 подписки на 46 546 открытий, «Посудный день: почему общепит растет на фоне разорений» — 86 подписок на 21 195 открытий).

Также привлекать подписчиков помогали расследования финансовых схем, описания необычных способов заработка и разбор скандалов вокруг брендов. Топ-5 материалов в этом сегменте добавили еще 285 подписок.