Группа Russ запустит продажи рекламы еще в 23 российских аэропортах

Группа Russ подписала соглашение с компанией «Новапорт Холдинг», управляющей сетью региональных аэропортов России. Таким образом, Russ становится эксклюзивным оператором рекламы в 23 аэропортах, расширив свое присутствие в авиационном сегменте до 42 аэропортов. Об этом Sostav сообщили в Russ.

Оператор возьмет в управление существующие рекламные конструкции и проведет их модернизацию. Также будет установлен современный цифровой рекламный инвентарь, учитывающий распределение пассажиропотоков и архитектурные особенности терминалов. Меры позволят интегрировать рекламные решения в пространство аэропортов, обеспечив «эффективное взаимодействие рекламодателей с целевыми аудиториями».

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ: Подписание соглашения с «Новапорт Холдингом» стало новым этапом в развитии деятельности группы Russ в сегменте рекламы в аэропортах. Партнерство крупнейшего оператора рекламы вне дома и ведущего аэропортового холдинга позволит увеличить медиапокрытие до более чем 120 млн авиапассажиров и откроет бизнесу дополнительные возможности по продвижению своих товаров и услуг в воздушных гаванях обширной сети «Новапорт Холдинг», а совместная работа по обновлению рекламного инвентаря сделает путешествия пассажиров более комфортными.

Ранее группа Russ добавила функцию самостоятельной выгрузки эфирных справок. Теперь отчет можно сформировать в личном кабинете Russ Online.