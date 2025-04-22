Группа Russ получила в управление рекламный инвентарь ИП Пантелеев в шести городах России

Группа Russ , входящая в объединенную компанию Wildberries & Russ, заключила соглашение с ИП Пантелеев о передаче управления рекламным инвентарем. С 1 мая 2025 года Russ начнет продажи рекламных поверхностей через свою инфраструктуру. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе объединенной компании.

В рамках сотрудничества под управление Russ перейдет цифровой и статичный инвентарь ИП Пантелеев различных форматов, включая билборды, ситиборды, ситиформаты и суперсайты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде, Вологде, Костроме и Ярославле.

Елена Колганова, директор по продажам в регионах Russ: Переход инвентаря ИП Пантелеев под управление Russ позволит нашим клиентам расширить географию своего продвижения. Мы подключим рекламные конструкции к нашей экосистеме и проведем их модернизацию, тем самым повысив прозрачность и измеримость кампаний. Это также ускорит процессы размещения и получения отчетов, сделает работу с инвентарем более удобной.

Дмитрий Пантелеев, владелец рекламного инвентаря: В течение последних четырех лет совместно со своей командой я занимался развитием бизнеса в сфере наружной рекламы. За это время мы расширили географию присутствия нашего инвентаря в целом ряде городов России. В настоящее время мы сосредоточены на развитии других проектов, поэтому приняли решение о передаче рекламного инвентаря в управление. Для этого был объявлен закрытый тендер, в котором участвовали практически все федеральные игроки рынка наружной рекламы — и предложение Russ оказалось наиболее привлекательным.

Ранее Russ подписала соглашение с компанией «Новапорт Холдинг», управляющей сетью региональных аэропортов России, и стала эксклюзивным оператором рекламы еще в 23 аэропортах, расширив свое присутствие в авиационном сегменте до 42 аэропортов.