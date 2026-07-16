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16.07.2026 в 18:00

Группа Russ вышла из АКАР

Компания будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы

Группа Russ, входящая в RWB, вышла из состава участников Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Соответствующее заявление было направлено в адрес АКАР сегодня. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Russ.

Решение группы стало следствием того, что отрасль наружной рекламы при подсчете объемов рынка сталкивается с необходимостью постоянно доказывать обоснованность своих данных АКАР. В итоге в публичном поле эти данные не появляются.

В Russ отметили, что компания входит в топ-5 крупнейших операторов в мире и занимает ведущие позиции на российском рынке наружной рекламы, прикладывая значительные усилия, чтобы этот рынок рос и развивался темпами, опережающими мировые. Группа вкладывается в создание технологий, продуктов и методики измерений, расширяя и укрепляя возможности наружной рекламы и рекламы вне дома вообще. Эта работа помогла российской отрасли наружной рекламы стать мировым лидером по ряду показателей, заявили в Russ.

Группа нацелена на долгосрочное и поступательное развитие рынка, повышение его прозрачности и измеримости. В отсутствие данных АКАР группа Russ будет публиковать собственную оценку и тенденции российского рынка наружной рекламы в своих официальных каналах.

АКАР Группа Russ
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