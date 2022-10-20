Георгий Рюмин, ГПМ КИТ: под хорошую идею всегда можно найти ресурсы

Ежегодно «Газпром-Медиа Холдинг» задействует сотни различных активов, чтобы развивать корпоративную социальную ответственность (КСО). Многие сотрудники лично участвуют в проектах компании, остальные узнают об этой деятельности из новостей и постов на внутрихолдинговых информационных ресурсах. Георгий Рюмин, креативный продюсер, руководитель КСО-проекта «Территория КИТ» (входит в ГПМ КИТ ) рассказал Sostav, каким направлениям уделяет внимание холдинг, а также поделился своим любимым кейсом.

Структура КСО

Сегодня КСО в «Газпром-Медиа Холдинге» включает в себя разные направления, которые разделены на четыре больших блока:

«PRO-Создание». Создаём равные возможности, воплощая собственные проекты на острые социальные темы и помогая участникам: собственный волонтерский центр «Вселенная добра», ТВ-программы «Ты — супер!», «Вернувшиеся», «Врачи».

Создаём равные возможности, воплощая собственные проекты на острые социальные темы и помогая участникам: собственный волонтерский центр «Вселенная добра», ТВ-программы «Ты — супер!», «Вернувшиеся», «Врачи». «PRO-Участие». Формируем чувство сопричастности, привлекая внимание многомиллионной аудитории зрителей и слушателей к социальным проблемам: масштабная информационная поддержка премии #мывместе, акции ко Дню донора, Дню медработника, а также «Доброшрифт», «Стоп ВИЧ/СПИД».

Формируем чувство сопричастности, привлекая внимание многомиллионной аудитории зрителей и слушателей к социальным проблемам: масштабная информационная поддержка премии #мывместе, акции ко Дню донора, Дню медработника, а также «Доброшрифт», «Стоп ВИЧ/СПИД». «PRO-Содействие». Используем медиаресурсы холдинга для поддрежки благотворительных проектов: подписаны меморандумы с тремя фондами.

Используем медиаресурсы холдинга для поддрежки благотворительных проектов: подписаны меморандумы с тремя фондами. «PRO-фнавигатор». Создаём условия для развития профориентационной работы среди молодежи, помогая школьникам и студентам найти свой путь в российской медиаиндустрии: проводим экскурсии, встречи, мастер-классы с представителями отрасли.

«Территория КИТ» — культурно-образовательный проект, созданный для популяризации российского кино и профессий медиаиндустрии среди молодежи, часть «PRO-фнавигатора». Мы организовываем показы фильмов и творческие встречи с их создателями, а также лекции о кино по всей России, включая самые разные регионы: Таймыр, Бурятия, Владивосток, Калининград.

Кампания «Это не просто»

Проект существует уже более трёх лет. Один из самых любимых моих кейсов — социальный проект «Это не просто», направленный на поддержку детей-сирот. Мы его создавали совместно с телеканалом ТНТ , благотворительным фондом «Арифметика Добра» и некоммерческой организацией «Маленькое кино».

Большинство людей считает, что помогать детям-сиротам нужно до тех пор, пока они не попали в приёмную семью или не стали взрослыми, навсегда покинув детский дом. Чаще всего желающие помочь делают пожертвования, дарят детдомам игрушки, решают проблемы с ремонтом, мебелью и другим обеспечением учреждения. Но многие не подозревают, что помощь нужна и тем, кто покинул детский дом. По статистике, 9 из 10 выпускников не могут жить полноценной самостоятельной жизнью.

Мы решили сделать серию роликов с участием звёзд ТНТ, что бы привлечь внимание к проблеме социализации подростков, покинувших детские дома.

Идея

Вместе с коллегами с ТНТ мы придумали концепцию роликов. Был выбран формат обучающих видео, построенных на контрасте ожидания и реальности: актёр в кадре объясняет, что кажется зрителю очевидными, но для ребят из детдома — это большая проблема.

В проекте выразили готовность принять участие звезды ТНТ: Марина Кравец, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Николай Наумов, Анна Хилькевич, Дмитрий Шепелев, Валентина Мазунина, Антон Жижин и Игорь Ознобихин.

Поиск бюджета

Далее возник вопрос: где найти деньги на съёмку и посев роликов? Ни в производственных, ни в маркетинговых активах этого не было заложено. Но поскольку моя основная профессия — продюсер, то проект «Территория КИТ» взял на себя и продюсерские функции.

Вместе с «Маленьким кино» мы подготовили и направили заявку в «Институт развития интернета» для получения гранта на проект. Нам его одобрили! Затем «Территория КИТ» помогала организовывать производство и посев роликов, а участие звёзд обеспечили коллеги с ТНТ.

«Стирка, оплата ЖКХ, приготовление еды… Вы думаете это просто? Нет, это не просто», — обращались звёзды ТНТ с экрана к зрителям ролика, предлагая выбрать роль на сайте фонда.

Основными площадками для размещения обучающих видео проекта «Это не просто» стали Instagram, Facebook (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), «ВКонтакте», YouTube и «Одноклассники».

Результаты

Видео собрали более 2,7 млн просмотров. Только за две недели количество заявок на наставничество на сайте фонда «Арифметика добра» выросло в два раза. При этом в течение суток после премьеры первого ролика активность на сайте фонда возросла на 90%.

Серия социальных роликов «Это не просто» одержала победу в номинации «КСО-коммуникации» премии АКМР «Digital Communication Awards» и стала победителем программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социальный маркетинг».

Кампания стала победителем конкурса «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи».

Этот кейс наглядно показывает, что при необходимости стоит объединить силы различных структур, департаментов и активов компании. К КСО-проектам можно привлекать сотрудников всех уровней и использовать возможности государства. И это не очень сложно. Были бы идея и желание.

Резюмируя, хочу сказать, что, на мой взгляд, КСО должен напоминать бизнесу о его миссии. Добро не должно быть незаметным, пусть скромничают пошлость и равнодушие. Если есть хорошая светлая идея, то под неё всегда можно найти необходимый ресурс: люди с удовольствием делают добро.