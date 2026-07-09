Гособвинение попросило суд возобновить процесс по делу Лерчек

Гособвинение обратилось к Гагаринскому суду Москвы с просьбой возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Она обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Об этом пишет ТАСС.

Лерчек проходит курс химиотерапии с 13 марта по 17 июля 2026 года. У блогера нет медицинских ограничений или противопоказаний, которые бы препятствовали явке в суд и участию в заседаниях. Состояние здоровья Лерчек позволяет ей участвовать в судебном заседании с учетом соблюдений рекомендаций врачей.

Ранее суд приостановил процесс в отношении Лерчек из-за рака. Он решит вопрос о возобновлении дела в пятницу, 10 июля.

В марте 2023 года в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели два уголовных дела. Первое — за уклонение от уплаты налогов на сумму 311 млн руб., второе — за отмывание 130 млн руб. В апреле 2026 года Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.

В марте этого года Гагаринский суд Москвы освободил Лерчек из-под домашнего ареста из-за онкологии и заменил меру на запрет определенных действий. Ей разрешено пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных порталов, а также совершать звонки в экстренные службы и для общения с адвокатами. Дело о выводе средств было приостановлено до выздоровления блогера.

Лерчек тем временем запустила косметический бренд Eyya и бренд базовой женской одежды LEA, презентация которого состоится в ближайшее время.