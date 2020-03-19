Госдума разрешила замораживать цены на лекарства во время эпидемий

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был вынесен на первое чтение 17 марта.

Теперь при угрозе эпидемий власти смогут останавливать необоснованный рост цен на лекарства, если он зафиксирован на уровне 30% и более в течение месяца. Правительство имеет право на 90 дней установить максимально допустимые цены на препараты и медицинские изделия.

После этого аптеки не смогут повышать стоимость препаратов. Речь идет о препаратах, которые не являются жизненно важными, но могут стать такими при угрозе распространения какого-либо заболевания.

Ритейлеры просили власти ускорить принятие законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными препаратами. Во вторник этот законопроект был принят, а сегодня стало известно, что курьеры «Яндекс.Такси» и Delivery Club будут доставлять лекарства на дом.