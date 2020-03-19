Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.03.2020 в 16:50

Госдума разрешила замораживать цены на лекарства во время эпидемий

Власти смогут останавливать необоснованный рост цен на отдельные препараты

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о заморозке цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был вынесен на первое чтение 17 марта.

Теперь при угрозе эпидемий власти смогут останавливать необоснованный рост цен на лекарства, если он зафиксирован на уровне 30% и более в течение месяца. Правительство имеет право на 90 дней установить максимально допустимые цены на препараты и медицинские изделия.

После этого аптеки не смогут повышать стоимость препаратов. Речь идет о препаратах, которые не являются жизненно важными, но могут стать такими при угрозе распространения какого-либо заболевания.

Ритейлеры просили власти ускорить принятие законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными препаратами. Во вторник этот законопроект был принят, а сегодня стало известно, что курьеры «Яндекс.Такси» и Delivery Club будут доставлять лекарства на дом.

Госдума
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.