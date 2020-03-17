Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2020 в 10:55

Законопроект о заморозке цен на лекарства вынесен на первое чтение

Госдума обсудит, может ли правительство регулировать стоимость лекарств

Во вторник, 17 марта, Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект, согласно которому правительство получит право замораживать цены на лекарства, пишет ТАСС. Кабинет министров сможет устанавливать максимальную цену на препараты в условиях распространения опасного инфекционного заболевания, к примеру.

Государство получит возможность контролировать стоимость препаратов, которые не входят в список жизненно необходимых. Цены будут регулироваться со стороны не только в условиях эпидемии, но и в случае, когда стоимость какого-то препарата в отдельных регионах будет необоснованно расти более, чем на 30%, в нескольких регионах. Предельно допустимую цену на препарат можно будет устанавливать не более, чем на 90 дней.

Ранее первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев говорил о необходимости как можно скорее принят этот законопроект из-за пандемии коронавируса нового типа, а также начать регулирование аптечных сетей. Закон должен защитить граждан в нынешних опасных эпидемиологических условиях.

В начале марта аптеки взвинтили цены на медицинские маски из-за коронавируса. Зачастую товар просто отсутствует в аптеках, раньше одна маска у дистрибутора стоила 5 рублей, сейчас стоимость доходит до 20 рублей. Позднее в России был отмечен ажиотажный спрос на антисептики.

Траты россиян на покупку противовирусных препаратов с конца февраля выросли в полтора раза. На повышение спроса сказались известия о случаях коронавируса, зарегистрированных в России именно в это время. Еще выше потребность в лекарствах выросла после того, как вирус добрался до Москвы.

Ритейлеры в свою очередь просят ускорить легализацию онлайн-торговли лекарствами из-за коронавируса. Возможность покупать лекарства и другие товары через интернет становится все актуальнее на фоне пандемии.

Госдума РФ заморозка цен
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.