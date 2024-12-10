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10.12.2024 в 16:30

Госдума одобрила поправки о 3%-ном сборе за интернет-рекламу

Инициатива обяжет распространителей онлайн-рекламы отчислять 3% доходов в бюджет

Госдума во втором чтении приняла поправки к закону «О рекламе», согласно которым распространители интернет-рекламы, направленной на пользователей из России, будут отчислять в федеральный бюджет 3% своего квартального дохода от реализации услуг по распространению онлайн-рекламы. Запись об этом появилась в карточке документа в думской электронной базе.

Изменения были внесены ко второму чтению законопроекта об обязательном указании полной информации об условиях и сумме кредитов и займов в рекламе услуг по их предоставлению.

Отчисления в бюджет могут быть использованы для оказания мер господдержки правообладателям программного обеспечения или баз данных, включенных в единый реестр, а также для «поддержки развития и функционирования информационных ресурсов», перечень которых устанавливает правительство.

Накануне комитет Госдумы поддержал поправки о сборе за интернет-рекламу. Сбор будут платить рекламораспространители и операторы рекламных систем.

Госдума Интернет-реклама закон
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