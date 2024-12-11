Госдума во втором чтении приняла закон об «охлаждающих» фразах в рекламе кредитов

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который ужесточает требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывает использовать в ней «охлаждающие» фразы. Запись об этом есть в карточке документа в думской электронной базе.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, его принятие направлено на «сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».

Согласно действующей редакции закона «О рекламе», в рекламных материалах кредитов (займов) обязательно должны быть прописаны диапазон значений полной стоимости кредита, если упоминается процентная ставка, и все условия, влияющие на его цену для заемщика. Однако на практике банки зачастую размещают эти сведения мелким шрифтом, что затрудняет восприятие информации и может ввести потребителей в заблуждение.

Новый законопроект обязывает, чтобы в рекламе потребительских кредитов (займов) содержался призыв изучить все условия кредита и ознакомиться с ними на официальном сайте кредитора. Если указание на сайт невозможно, то реклама должна включать все условия, влияющие на итоговую стоимость кредита или займа. Кроме того, в радиорекламе предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)» должно звучать не менее трех секунд.

В рекламе, транслируемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании такое предупреждение или упоминание условий обязано занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра, то есть — не менее 5% рекламной площади.

Чтобы уменьшить влияние рекламы на решение людей брать кредиты (займы), законопроект предлагает добавлять в рекламные материалы финансовых услуг фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Размер надписи должен быть не менее 5% (в первом чтении предлагалось 7%) от общей площади рекламного объявления. Продолжительность звучания данного предупреждения на радио, ТВ и в кинотеатрах должна составлять минимум три секунды (изначально речь шла о пяти секундах).

Третье чтение законопроекта запланировано на 11 декабря, отмечает «Прайм».

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Причём договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, подписанные до этого дня, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 сентября 2025 года.