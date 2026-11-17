Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Документ сняли с повестки второго чтения 16 ноября. По словам депутата Нины Останиной, против инициативы высказались регионы, в том числе Москва и Московская область, сообщает «Коммерсант».

Законопроект приняли в первом чтении 11 ноября. Он предусматривал трехлетний эксперимент по дистанционной продаже российского вина, включая игристые и крепленые сорта. Заказать продукцию можно было бы на специальном сайте «Почты России», а получить — в почтовом отделении или с доставкой на дом.

Пилотный проект планировали запустить в Москве и Московской области с возможностью расширения на другие регионы. Получить заказ разрешалось не ранее чем через 24 часа после оформления, а возраст покупателя предполагалось подтверждать через «Госуслуги».

Правительство внесло инициативу в Госдуму в апреле 2023 года. Ее целью была поддержка отечественных виноделов и создание дополнительного канала сбыта для российской продукции. Глава «Почты России» Михаил Волков ранее заявлял, что компания уже подготовила инфраструктуру для хранения и доставки вина.