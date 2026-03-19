Госдума одобрила запрет на ИИ-образы умерших людей в предвыборной агитации

Государственная Дума приняла в первом чтении пакет поправок к избирательному законодательству, предусматривающий новые ограничения в агитации и расширение цифровых инструментов на выборах. В частности, предлагается запретить использование изображений, созданных с помощью ИИ, а также образов умерших людей и вымышленных персонажей. При этом на образы самих кандидатов запрет не распространяется, сообщает «Коммерсант».

Одновременно законопроект усиливает цифровизацию избирательного процесса: допускается оформление электронных протоколов с передачей через систему ГАС «Выборы», а политическим партиям разрешается публиковать программы и финансовые отчеты только в интернете, без обязательного размещения в печатных СМИ.

Авторы инициативы, включая депутата Дмитрия Вяткина, считают изменения логичным развитием законодательства и подчеркивают удобство цифровых решений для страны с большой территорией. По их мнению, существующие системы уже доказали свою эффективность.

Законопроект был одобрен большинством голосов в первом чтении. Против принятия выступила КПРФ. Представители партии раскритиковали запрет на использование образов исторических личностей, включая Владимира Ленина, а также выразили опасения по поводу прозрачности электронных технологий и возможных рисков манипуляций.

Ранее Верховный суд России признал незаконным применение искусственного интеллекта для генерации образа людей в предвыборной агитации кандидатов. Такое решение Суд принял, рассмотрев кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ.