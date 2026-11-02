Google: запросы в ИИ-поиске в три раза длиннее обычных

Google сообщила, что запросы в режиме AI Mode в среднем в три раза длиннее, чем в традиционном поиске. Об этом заявила вице-президент компании по исследованиям пользовательского опыта и анализу данных в Search Шивани Мохан.

По ее словам, пользователи стали задавать более подробные вопросы, искать информацию с помощью изображений и видео, а также продолжать диалог с поисковиком. Такой формат позволяет формулировать запросы, которые раньше было сложнее выразить в виде коротких ключевых слов.

Мохан также отметила, что каждый шестой поисковый запрос теперь мультимодальный — то есть использует не только текст, но и другие способы ввода. При этом в майском отчете Google эти показатели относились конкретно к AI Mode: данные о мультимодальном поиске охватывали пользователей в США.

В том же выпуске подкаста представитель Google Ads Джинни Марвин рассказала, что реклама в AI Overviews и AI Mode подбирается с учетом как запроса пользователя, так и содержания ответа ИИ. Ранее сообщалось, что рекламные объявления появляются почти в 30% подходящих запросов в Google AI Mode.