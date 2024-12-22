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22.12.2024 в 18:33

Google встроил в поисковик «Игру в кальмара»

Пользователи могут пройти испытание «Красный свет, зелёный свет»

Продолжение сериала «Игра в кальмара» стартует 26 декабря, а пока Netflix совместно с Google предлагает пользователям пройти испытание из первого сезона сериала.

Мини-игру «Красный свет, зелёный свет» встроили в поисковик, а для того, чтобы в нее сыграть, нужно лишь набрать название сериала Squid Game и принять приглашение.

Игра предлагает пользователям управлять персонажами в фирменных зеленых спортивных костюмах и вести их пока звучит музыка к финишу, избегая взгляда гигантской куклы Ёнхи. Испытание доступно как на мобильных устройствах, так и в десктопной версии Google Chrome.

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Cтарт продолжения состоится 26 декабря. В новых сериях главный герой вернется в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.

Google Игра в кальмара
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