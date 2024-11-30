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30.11.2024 в 10:44

Netflix превратит Елисейские поля в арену для «Игры в кальмара»

В Париже повторят одно из испытаний сериала в преддверии выхода его второго сезона

1 декабря центр Парижа превратится в арену для одного из испытаний, которое проходили герои первого сезона «Игры в кальмара». Мероприятие пройдет на Елисейских полях и будет приурочено к выходу продолжения корейского сериала.

Как и в сериале участниками испытания «Тише едешь, дальше будешь» станут 456 человек — открыт набор, записаться может любой. Все они получат точные копии зеленых спортивных костюмов из сериала, а затем разделятся на три команды. По правилам игры, участникам необходимо будет преодолеть некоторое расстояние и пересечь красную черту, но двигаться можно будет только тогда, когда на них не смотрит гигантская кукла.

Несмотря на жестокость испытания в оригинальном сериале, организаторы «Игры в кальмара» на Елисейских полях обещают дружескую атмосферу, где каждый сможет насладиться игрой.

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. В первый месяц его посмотрели 111 млн пользователей. Второй сезон сериала стриминг официально анонсировал еще в июне 2023 года.

Официальный трейлер продолжения корейского сериала вышел на днях, его старт намечен на 26 декабря. В новых сериях главный герой вернется в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.

Netflix Игра в кальмара
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